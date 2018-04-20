Столкновения на границе Газы: Есть жертвы - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-20 21:17 | www.oxu.az | 6

В столкновениях с армией Израиля на границе с сектором Газа погибли 4 и пострадали 445 палестинцев.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Отметим, что четвертую неделю идут протестные акции под названием «Великий марш возвращения». За это время израильские военные застрелили 36 человек.

Лидеры протестов хотят привлечь внимание к проблемам палестинцев, которых выдворили с территории Израиля.

По словам организаторов акции, протесты закончатся многотысячным маршем 15 мая.

В агентстве сообщили, что с начала столкновений с израильскими военными погибли 28 палестинцев, еще сотни пострадали.

Ранее сообщалось, что Израиль ответил на протесты в секторе Газа запретом на ввоз шин.

А.Б.

