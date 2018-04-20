Минналогов и таможня проконтролируют экспорт и импорт совместно

2018-04-20 21:36 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по усовершенствованию системы контроля экспортно-импортных операций.

Как сообщает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что считается целесообразным применение в Азербайджане механизма совместного контроля за рядом экспортно-импортных операций со стороны Государственного таможенного комитета и Министерства налогов.

Министерству финансов, Министерству налогов, Министерству экономики и Государственному таможенному комитету поручено в течение одного месяца подготовить предложения по механизму и списку процедур совместного контроля экспортно-импортных операций и представить президенту Азербайджана.