Демонстранты в Ереване преградили дорогу автомобилю главы Минобороны

2018-04-20 20:06 | www.trend.az | 8

Демонстранты, выступающие против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна преградили дорогу автомобилю главы Минобороны Армении Вигена Саркисяна в Ереване, охрана министра применила силу, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

"Двадцатого апреля на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Тиграняна демонстранты не только преградили путь машине министра обороны, возвращавшейся к месту службы, но и, игнорировав призывы сотрудников службы безопасности, начали наносить удары по машине сопровождения", — сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, один из людей в масках попытался открыть дверь автомобиля министра. "В сложившейся ситуации сотрудники, обеспечивающие охрану министра обороны, были вынуждены, применив силу, расчистить дорогу для служебных машин", — говорится в сообщении.