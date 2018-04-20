ООН будет настаивать, чтобы ОЗХО выполнила свою работу в Думе

2018-04-20 20:14 | www.trend.az | 8

ООН будет настаивать, чтобы ОЗХО выполнила свою работу в сирийской Думе, заявил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура, передает РИА Новости.

"Что касается миссии ОЗХО, то мы в секретариате ООН настаиваем и продолжим настаивать, чтобы эта миссия выполнила свою работу как можно быстрее, без промедления",- сказал де Мистура журналистам.

"Нам нужно быстрее расследовать эту предполагаемую химическую атаку, чтобы вернуться к основам. А основы — это снижение напряженности, переход к политическому процессу. Мы должны сделать все, чтобы Сирия не стала местом для геополитических игр. Это не нужно ни Сирии, ни остальному миру",- добавил де Мистура.