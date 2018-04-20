Никол Пашинян: “Серж Саргсян не контролирует ситуацию”

2018-04-20 22:09 | www.apa.az | 6

Премьер-министр Серж Саргсян не контролирует ситуацию в Армении.

Как передает АПА со ссылкой на “news.am”, об этом выступая на митинге на площади Республики в Ереване, заявил лидер партии «Гражданский договор», депутат Никол Пашинян.

Комментируя призывы властей к диалогу, Пашинян отметил, что «мы уже ведем переговоры с властью, потому что народ взял власть в свои руки».

Пашинян отметил, что сегодняшние акции протеста носили массовый характер и в течение дня в разное время были перекрыты улицы 15 столичных районов. Студенты Театрального института также отказались идти на занятия.

Пашинян утверждает, что на площади Республики сегодня также установлен рекорд, так как сегодня площадь очень многолюдна.