Трамп выразил желание провести встречу с Путиным

2018-04-20 20:49 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен провести двустороннюю встречу с Путиным, поскольку верит в необходимость хороших отношений с Москвой, сообщил РИА Новости представитель Совета нацбезопасности США.

"Президент подтвердил 20 марта, что он и президент (России Владимир) Путин обсудили проведение двусторонней встречи на нескольких возможных площадках, включая Белый дом. Желание провести встречу все еще имеется, поскольку президент верит, что более хорошие отношения с Россией — в наших общих интересах. У нас пока нечего объявить, но мы дадим вам знать, как только что-то будет (известно)", — сообщил собеседник агентства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в интервью РИА Новости выразил надежду, что президент США Дональд Трамп конкретизирует свое предложение о визите российского лидера Владимира Путина в Вашингтон. Он отметил, что Путин готов к такой встрече.