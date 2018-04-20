Шведский диджей Avicii умер в возрасте 28 лет

2018-04-20 22:19 | www.oxu.az | 6

Шведский диджей Avicii (настоящее имя Тим Берглинг) скончался на 29-м году жизни.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на журнал Billboard.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о потере Тима Берглинга, также известного как Avicii. Он был найден мертвым в Маскате, в Омане, днем в пятницу, 20 апреля», - приводит издание слова его представителя.

По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира — его годовой доход составлял около $20 млн. На момент написания новости клип на песню Avicii Wake Me Up на Youtube посмотрели около полутора млрд раз.

Авичи работал в жанрах EDM, прогрессив-хаус и электро-хаус.

За свою музыкальную карьеру музыкант выпустил 4 полноформатных альбома.

А.Б.