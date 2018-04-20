На грузино-азербайджанской границе застрелен пограничник

2018-04-20 22:31 | www.oxu.az | 7

На грузино-азербайджанской границе на посту найдено тело сотрудника пограничной полиции МВД Грузии с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Спутник.Грузия.

Согласно информации, инцидент произошел в Лагодехском районе Грузии.

В Главной прокуратуре Грузии заявили журналистам, что в связи с фактом гибели пограничника возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок от двух до четырех лет.

А.Б.

