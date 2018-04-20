Президент Ильхам Алиев ликвидировал Госкомитет стандартизации, метрологии и патента

2018-04-20 22:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах в связи с усовершенствованием управления в сфере контроля над потребительским рынком, охраны объектов стандартизации, метрологии и прав интеллектуальной собственности.

Согласно распоряжению, на базе Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики создается Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком.

В результате реорганизации посредством объединения Агентства по авторским правам и Центра патента и торговых знаков создается Агентство интеллектуальной собственности.

Государственный комитет стандартизации, метрологии и патента ликвидируется.

Согласно части 3 распоряжения, полномочия ликвидированного Комитета в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации и управления качеством передаются Государственному агентству, а полномочия в области защиты объектов промышленной собственности передаются Агентству интеллектуальной собственности.

Осуществление полномочий учредителя Агентства интеллектуальной собственности возлагается на Президента Азербайджана:

- утверждение устава Агентства интеллектуальной собственности, определение размера уставного фонда;

-создание исполнительного органа, определение его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;

- реорганизация Агентства интеллектуальной собственности и его ликвидация;

На Кабинет министров возлагается:

- утверждение структуры, количественного предела работников и ежегодных финансовых отчетов;

- предоставление согласия на создание или участие в хозяйственных обществах, на создание управлений, филиалов и представительств

- предоставление согласия на заключение сделок (сделок особого значения) на сумму, превышающую 25 процентов стоимости чистых активов, и заключение с соответствующим лицом сделок, составляющих пять и более процентов активов публичного юридического лица.

Агентству интеллектуальной собственности:

- определение направлений развития.

Кабинету министров:

- в течение двух месяцев представить Президенту Азербайджана предложения по проекту положения, структуре и численном пределе работников Госагентства

- в течение двух месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана проект устава Агентства интеллектуальной собственности.

- в течение двух месяцев представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением

- в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом главу государства

- в течение одного месяца обеспечить передачу на баланс Госагентства и Агентства интеллектуальной собственности соответственно имущества, находящегося на балансе Государственного комитета стандартизации, метрологии и патента

- проконтролировать приведение в соответствие с распоряжением нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Президента Азербайджана в течение пяти месяцев.

- решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать об этом Кабинет министров.

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