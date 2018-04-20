Пашинян не исключил возможность смены власти

2018-04-20 22:46 | www.oxu.az | 7

Организатор протестного движения депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян не исключил возможность смены власти 24 апреля.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на nc4.info.

«Мы думали о 24 апреля. В этот день каждый гражданин посещает мемориал памяти жертв, и мы планируем посетить также. Не могу ничего сказать, но если народ захочет, можно предположить, что так и будет», - сказал Н.Пашинян.

Пашинян также заявил, что в случае смены власти не ему решать, кто станет преемником Сержа Саргсяна, но не исключил возможность своего премьерства, если народ решит.

А.Б.

