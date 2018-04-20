Король Бахрейна поздравил президента Ильхама Алиева

2018-04-20 23:01 | www.oxu.az | 8
Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль-Халифа направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо.
Как сообщает Oxu.Az, в тексте поздравительного письма говорится:
«Уважаемый господин президент,
От себя лично, от имени народа и правительства Бахрейна сердечно поздравляю Ваше превосходительство с переизбранием на пост президента дружественной Азербайджанской Республики.
Этот выбор демонстрирует высокое доверие, оказанное Вам народом, оценивающим Ваши лидерские способности, ведущие страну к более блестящему будущему.
Желаю Вам успехов на высшем государственном посту, в деле реализации целей развития и прогресса народа.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана - развития и процветания.
Прошу принять заверения в высоком почтении».