Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья

2018-04-20 23:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в пятницу посетила республиканскую специальную школу-интернат номер 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Наримановском районе Баку.

Школа-интернат функционирует с 1936 года. Здание, в котором в настоящее время располагается школа, было построено в 1961 году. После работ по капитальной реконструкции и восстановлению, проведенных по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, здание было введено в эксплуатацию в 2006 году.

В настоящее время в школе обучаются 306 учеников. 135 из них пребывают в школе на постоянной основе.