Король Бахрейна поздравил президента Азербайджана

2018-04-20 23:23 | www.apa.az | 8

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль-Халифа поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично, от имени народа и правительства Бахрейна сердечно поздравляю Ваше превосходительство с переизбранием на пост Президента дружественной Азербайджанской Республики. Этот выбор демонстрирует высокое доверие, оказанное Вам народом, оценивающим Ваши лидерские способности, ведущие страну к более блестящему будущему.

Желаю Вам успехов на высшем государственном посту, в деле реализации целей развития и прогресса народа.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана - развития и процветания».