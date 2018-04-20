В США 18-летний аутист получил срок за кибертерроризм

2018-04-20 23:38 | www.oxu.az | 8

Британский суд приговорил к 2-м годам тюрьмы 18-летнего Кейна Гэмбла.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Эхо Москвы.

Гэмбл признан виновным в кибертерроризме. В 15-16 годах Гэмбл, которому тогда было 15 лет, получил доступ к почте директора ЦРУ.

В результате у взломщика в руках оказались планы секретных операций Вашингтона в Афганистане и Иране. Полученную информацию Гэмбл передал «Викиликс» и частично опубликовал в Твиттере.

Жертвами хакерских атак подростка стали также советник Барака Обамы и зам.директора ФБР.

Отметим, 15-летний британский школьник аутист Кейн Гэмбл получил доступ к секретной информации о разведывательных операциях США в Афганистане и Иране, притворившись бывшим директором ЦРУ.

Об этом со сcылкой на материалы судебного разбирательства сообщает The Telegraph.

Доступ к данным он смог получить, издеваясь над своими жертвами. Он выкладывал в интернет их персональные данные, загружал на их мониторы порнографические картинки, удаленно управлял их телевизорами и планшетами.

Подвергшиеся атаке чиновники были вынуждены постоянно обращаться в службу технической поддержки, менять пароли. В службы технической поддержки обращался и Гэмбл от имени чиновников, получая таким образом доступ к аккаунтам.

А.Б.

