В кофе «3 в 1» не нашли кофе

2018-04-21 00:30 | www.oxu.az | 5

«Росконтроль» провел исследование кофе «3 в 1» семи брендов и выяснил, что в таком продукте практически отсутствует кофе.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в исследовании на сайте организации.

Специалисты проверили кофе марок «БонКафе Classic», «Петровская Слобода», Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee, Nescafe «Классик» и Clever.

Основным ингредиентом оказался сахар - он составляет от 42 до 72 процентов смеси, на долю кофе приходится не более 15 процентов.

«Собственно же кофе занимает в списке весьма скромные позиции, а в образцах "БонКафе", "Петровская Слобода", MacCoffee The original coffee mix он вообще на последнем месте!

Это значит, что в составе его мало, а соответственно, и бодрить такой напиток будет не очень сильно», - говорится в исследовании.

Кроме того, в кофе «3 в 1» не оказалось молока или сливок — во всех образцах обнаружены их заменители, что соответствует маркировке.

Только один производитель заявил о наличии настоящего сухого цельного молока, однако при исследовании его следов не обнаружили.

В черный список внесли только кофе марки «БонКафе Classic» - причинами стали недостоверная маркировка и высокое содержание трансжиров.

Кофе марок Jacobs, Express coffee mix plus+ и Nescafe «Классик» добавили в список товаров с замечаниями. Рекомендованными к покупке оказались кофе марок «Петровская слобода», MacCoffee и Clever.

Ранее «Росконтроль» провел исследование наиболее популярных у россиян марок пельменей. Проверку не прошли бренды «От Ильиной», «ЛожкаревЪ», «У Палыча» и «Ближние горки» - в них обнаружили сальмонеллы и листерии.

А.Б.

