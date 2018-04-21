Казахстан пустил американских военных на Каспий

2018-04-21 00:59 | www.oxu.az | 7

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение, позволяющее США использовать порты Курык и Актау на Каспийском море для переброски американских военных грузов в Афганистан.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Согласно информации, маршрут через Казахстан был выбран из-за нестабильности ситуации в Пакистане.

Соответствующий протокол был подписан 21 сентября 2017 года в Нью-Йорке, однако переговоры о возможности использования каспийского порта Актау как транзитного пункта переброски грузов велись между США и Казахстаном еще в 2013 году.

А.Б.

