В США демократы подали в суд на Россию

2018-04-21 01:08 | www.oxu.az | 5

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа назвал иск демократов о «сговоре Трампа с Россией» безосновательной попыткой оспорить итоги выборов.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера.

Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

«Сегодня Национальный комитет Демократической партии подал широкий по описанию, но при этом узкопартийный гражданский иск в федеральном суде против штаба Трампа, WikiLeaks и российского правительства.

В ответ штаб по переизбранию Дональда Трампа отмечает, что этот безосновательный иск является последней отчаянной попыткой подтвердить необоснованные обвинения в сговоре с Россией со стороны почти что обанкротившейся Демократической партии, которая все еще пытается противостоять волеизъявлению народа на президентских выборах 2016 года.

Этот гражданский иск полностью необоснован и будет отвергнут судом в должное время», - говорится в заявлении предвыборного штаба Трампа.

20:53

Национальный комитет Демократической партии США подал в суд многомиллионный иск, в котором обвиняет правительство России, помощников Дональда Трампа и WikiLeaks в сговоре во время президентской кампании 2016 года.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Washington Post.

Иск подан в федеральный окружной суд Манхэттена.

В нем утверждается, что высокопоставленные представители кампании республиканца сговорились с российским правительством «и его военным шпионским агентством» с целью привести Трампа к власти.

Сделать они это якобы решили, взломав компьютерные сети Демократической партии, чтобы нанести ущерб ее кандидату — Хиллари Клинтон. В то же время сам Трамп не фигурирует в качестве обвиняемого.

В жалобе утверждается, что Россия не имеет права на иммунитет от судебного преследования, поскольку взлом серверов - это нарушение частной собственности «ради кражи коммерческой тайны и экономического шпионажа».

Партия также требует миллионы долларов компенсации за ущерб, нанесенный хакерами: подорванные возможности общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно функционировать.

«В ходе президентской кампании 2016 года Россия совершила решительное нападение на нашу демократию, и нашла для этого готового и активного партнера: кампанию Дональда Трампа», - заявил председатель комитета Томас Перес.

По его словам, союз с враждебным государством ради повышения шансов на победу на выборах - акт беспрецедентного предательства.

А.Б.

