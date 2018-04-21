В Италии обвинили Берлускони в причастности к переговорам с "Коза нострой"

2018-04-21 00:41 | www.trend.az | 7

Известный сицилийский следователь Нино Ди Маттео обвинил лидера партии "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони в причастности к скандальному делу о секретных переговорах между высокопоставленными представителями государства и главарями "Коза ностра" в начале 1990-х годов. Сам Берлусони и его сторонники резко отвергли эти обвинения, передает РИА Новости.

Ранее в пятницу суд присяжных Палермо завершил многолетнее рассмотрение этого беспрецедентного дела и вынес приговор, признав виновными семь обвиняемых из девяти, в том числе одного из старейших друзей Берлускони, бывшего сенатора Марчелло Делл'Утри. Этот политик и предприниматель, вместе с которым Берлускони в 1994 году основал партию "Вперед, Италия", получил 12 лет лишения свободы по статье об угрозе деятельности госорганов. В настоящее время Делл'Утри уже отбывает семилетний тюремный срок за причастность к мафиозной деятельности.

"Приговор суда говорит о том, что Делл'Утри играл роль приводного ремня между требованиями "Коза ностра" и тогдашним правительством Берлускони, которое незадолго до этого приступило к исполнению своих обязанностей. Суд считает это доказанным", - заявил Ди Маттео после оглашения вердикта суда присяжных. По его словам, приговор демонстрирует, что мафиози выходили на Берлускони не только как на крупного предпринимателя, но и как на видного политика.

Будучи следователем прокуратуры сицилийского Палермо, Ди Маттео принимал участие в расследовании наиболее громких преступлений мафии 1990-х годов, в том числе дела о тайных договоренностях между представителями государства и "Коза ностра". С 1993 года он живет под постоянной охраной, предоставленной государством.