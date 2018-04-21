СМИ: В Британии выявлены ключевые подозреваемые в деле Скрипалей

2018-04-21 01:29 | www.apa.az | 7

Британские правоохранители идентифицировали основных подозреваемых в деле Скрипалей.

Как передает АПА, об этом пишет газета Telegraph. В настоящее время контртеррористическое управление пытается возбудить дело против лиц, которые, предположительно, вернулись в Россию.

По данным издания, у правоохранителей есть конкретные имена потенциальных "убийц Скрипалей". Полиция основывает свои подозрения на информации о рейсах из Великобритании, записях с камер видеонаблюдения в Солсбери, а также данных слежки за номерами автомобилей.

При этом полиция заявила, что не сможет допросить подозреваемых из-за напряженности в отношениях с Россией.

Напомним, Скрипали были госпитализированы в бессознательном состоянии 4 марта. Как сообщают в Великобритании, они подверглись воздействию токсического вещества. Их состояние оценивалось как критическое, но уже к апрелю оба пострадавших пошли на поправку. Британия обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Россия отрицает обвинения.