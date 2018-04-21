Берлускони обвинили в переговорах с мафией

2018-04-21 01:30 | www.oxu.az | 8

Известный сицилийский следователь Нино Ди Маттео обвинил лидера партии «Вперед, Италия» экс-премьера Сильвио Берлускони в причастности к скандальному делу о секретных переговорах между высокопоставленными представителями государства и главарями «Коза ностра» в начале 1990-х годов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, сам Берлусони и его сторонники резко отвергли эти обвинения.

Ранее в пятницу суд присяжных Палермо завершил многолетнее рассмотрение этого беспрецедентного дела и вынес приговор, признав виновными семь обвиняемых из девяти, в том числе одного из старейших друзей Берлускони, бывшего сенатора Марчелло Делл'Утри.

Этот политик и предприниматель, вместе с которым Берлускони в 1994 году основал партию «Вперед, Италия», получил 12 лет лишения свободы по статье об угрозе деятельности госорганов.

В настоящее время Делл'Утри уже отбывает семилетний тюремный срок за причастность к мафиозной деятельности.

«Приговор суда говорит о том, что Делл'Утри играл роль приводного ремня между требованиями «Коза ностра» и тогдашним правительством Берлускони, которое незадолго до этого приступило к исполнению своих обязанностей.

Суд считает это доказанным», — заявил Ди Маттео после оглашения вердикта суда присяжных. По его словам, приговор демонстрирует, что мафиози выходили на Берлускони не только как на крупного предпринимателя, но и как на видного политика.

Будучи следователем прокуратуры сицилийского Палермо, Ди Маттео принимал участие в расследовании наиболее громких преступлений мафии 1990-х годов, в том числе дела о тайных договоренностях между представителями государства и «Коза ностра».

С 1993 года он живет под постоянной охраной, предоставленной государством.

В пятницу вечером руководство «Вперед, Италия» выпустило специальное заявление, в котором категорически отвергло все обвинения Ди Маттео.

«Мы с негодованием отвергаем любые попытки против логики и очевидности соединить имя Берлускони с делом о переговорах государство-мафия.

Тот факт, что один из следователей, вовлеченных в процесс, несмотря на это, позволяет себе комментировать приговор суда, бросая тень на Берлускони, имеет беспрецедентную тяжесть», - говорится в документе.

Руководство партии пообещало принять юридические меры в связи с заявлением Ди Маттео.

Сам Берлускони также прокомментировал высказывания известного следователя в ходе своей пресс-конференции в городе Кампобассо. «Абсурдно и смехотворно связывать мое имя с переговорами государство-мафия. Мы не никогда не получали никаких угроз со стороны мафии», - заявил экс-премьер.

А.Б.

