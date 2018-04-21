Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество

2018-04-21 01:59 | www.oxu.az | 7

Действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в области информации прекращено.

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в официальном сообщении российского МИД, опубликованном на портале правовой информации.

Документ был подписан в феврале 1998 года. Стороны тогда договорились способствовать созданию благоприятных условий для широкого и свободного распространения информации и содействовать сотрудничеству между СМИ двух стран.

Ранее, 21 марта, Правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

А.Б.

