Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество

2018-04-21 01:59 | www.oxu.az | 7
Действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в области информации прекращено.
Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в официальном сообщении российского МИД, опубликованном на портале правовой информации.
Документ был подписан в феврале 1998 года. Стороны тогда договорились способствовать созданию благоприятных условий для широкого и свободного распространения информации и содействовать сотрудничеству между СМИ двух стран.
Ранее, 21 марта, Правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.