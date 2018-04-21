КНДР объявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний

2018-04-21 02:27 | www.apa.az | 7

Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет… Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", — цитирует Рёнхап сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу.