В США заявили о создании оружия «направленной энергии»

2018-04-21 04:00 | www.oxu.az | 7

Прогресс в применении технологии «направленной энергии» в оборонной сфере достиг переломной точки.

Как передает Oxu.Az, об этом порталу Space News рассказал новый руководитель Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро.

По его словам, компания уже создала прототип лазерного оружия, которое можно использовать для защиты военных баз от беспилотников.

Педрейро также отметил, что в прошлом году Lockheed Martin показала работу 30-киловатной системы ATHENA на базе армии США в Нью-Мехико.

«Система поразила воздушные цели в полете, нанеся структурные повреждения и вызвав потерю контроля над ними.

Лазеры также разрабатываются для Агентства противоракетной обороны как противоракетное вооружение, сбивающее баллистические ракеты противника на взлете», — добавил инженер.

Ранее Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты.

По данным СМИ, Министерство обороны США готово выделить 928 миллионов долларов на создание ракеты для самолетов американских ВВС.

А.Б.

