Хулигану из Шабрана зачитан приговор

2018-04-21 05:35 | www.oxu.az | 7

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу в отношении жителя Шабранского района Вилаята Мамедова, обвиняемого по статье 126.1 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровья).

Как передает Oxu.Az, 10 декабря прошлого года в Центральную больницу Шабранского района с колото-резаными ранами поступил местный житель Роман Демиров. Он был прооперирован, врачи смогли спасти ему жизнь.

Утром Вилаят Мамедов был задержан сотрудниками районного отдела полиции и сознался в содеянном.

В ходе расследования выяснилось, что конфликт возник на свадьбе. Нетрезвый Вилаят позвал Романа на улицу и там ранил его взятым в ресторане ножом.

На период следствия в отношении Мамедова была избрана мера пресечения в виде передачи под контроль полиции.

Суд приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы. Мамедов был арестован в зале суда.