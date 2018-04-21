В США и ЕС проверяют двигатели на Boeing-737 после инцидента в Филадельфии

2018-04-21 05:44 | www.trend.az | 8

Авиационные власти США и ЕС распорядились в пятницу проверить двигатели примерно на 700 авиалайнерах Boeing-737 после инцидента с самолетом компании Southwest Airlines, передает РИА Новости.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило в пятницу вечером, что проверке подлежат лишь двигатели определенной модели. "Инспекции двигателей модификации CFM56-7B, которые прошли более чем 30 тысяч циклов с нового состояния, должны быть проведены в течение 20 дней", - говорится в заявлении регулятора.

Аналогичные меры приняли авиационные власти в ЕС.