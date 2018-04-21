Натали Портман отказалась от престижной израильской премии

2018-04-21 06:55 | www.apa.az | 7

Знаменитая голливудская актриса израильского происхождения Натали Портман отказалась приехать в Израиль на вручение так называемой "Еврейской нобелевской премии" Genesis из-за последних событий в этой стране, и в результате июньская церемония была отменена.

Как сообщает АПА co ccылкой на израильские СМИ, представитель Портман сообщил организаторам, что "последние события в Израиле показались актрисе очень тревожными, и она не полагает удобным для себя участие в любых публичных мероприятиях в Израиле".

Церемония вручения премии была запланирована на 28 июня. Ежегодная премия Genesis в размере одного миллиона долларов была учреждена в Израиле в 2012 году.