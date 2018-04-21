Премьер Японии приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

2018-04-21 08:12 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет, передает РИА Новости.

"Это продвижение вперед. Я приветствую это", — цитирует агентство Киодо заявление Абэ.

Вместе с этим японский премьер подчеркнул, что следует пристально следить за тем, чтобы "это привело к полному, подконтрольному и необратимому уничтожению ядерного вооружения, оружия массового поражения и баллистических ракет".

"В ходе японо-американского саммита мы провели обсуждение о том, как реагировать на различные изменения в КНДР", - отметил Абэ, добавив, что Токио намерен действовать совместно с США, а также в рамках трехстороннего взаимодействия с США и Южной Кореей.