Azer Turk Bank завершил I квартал с прибылью

2018-04-21 08:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Чистая прибыль азербайджанского Azer Turk Bank по итогам первого квартала 2018 года составила 192 тысячи манатов, сообщили в банке.

Доходы банка за отчетный период составили 15,5 миллиона манатов, расходы - 15,3 миллиона манатов.

Активы банка по итогам первого квартала года выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 312,3 миллиона манатов. Кредитный портфель банка на отчетный период составил 116,9 миллиона манатов.

Совокупный капитал банка составил 53,7 миллиона манатов. Коэффицент адекватности совокупного капитала составил 28,5 процента, что превышает установленную норму в три раза. Коэффициент ликвидности Azer Turk Bank на конец отчетного периода составил 106 процентов, тогда как норма по данному показателю установлена на уровне 30 процентов.

На отчетный период банк привлек депозиты в размере 161,8 миллиона манатов.