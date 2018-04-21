Bakcell пропагандирует инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями

2018-04-21 08:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell является партнером радиопередачи «Глобальные цели», выпускаемой ASAN Radio и представительством ООН в Азербайджане. Очередной выпуск радиопередачи из цикла «Глобальные цели» будет посвящен роли инклюзивного образования в достижении целей в области устойчивого развития.

Каждый ребенок нуждается в хорошем образовании и возможности развивать навыки, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Дети с инвалидностью не исключение, и они тоже имеют потенциал внести большой вклад в общество. Поэтому инклюзивное образование играет ключевую роль в обнаружении и обеспечении этого потенциала.

Дети с ограниченными возможностями по всему миру сталкиваются с угрозой остаться в стороне от качественного образования и должного внимания. Однако системы инклюзивного образования предоставляют детям разные возможности для того, чтобы ходить в школу и получать образование, а также дают шанс полностью реализовать свой потенциал.

В передаче примут участие специалист по вопросам образования Азербайджанского офиса UNICEF Лейла Гасанова, глава отдела специального образования министерства образования Анар Халафов, а также директор школы №138 Мирфаиг Миргейдарли.

Радиопередача будет транслироваться на радиостанции ASAN Radio в 18:20, 23 апреля 2018 года. Повтор передачи можно будет прослушать 25 апреля (в 11:05) и 27 апреля (в 14:05) на ASAN Radio.

Основной целью цикла радиопередач «Глобальные цели» является повышение уровня осведомлённости общества о «Целях в области устойчивого развития», а также информирование общественности о проектах, осуществляемых для достижения планов на период до 2030 года, а также об ответственности, возлагаемой на различные структуры и граждан, в связи с обеспечением устойчивого развития. Отметим, что в сентябре 2015 года, мировые лидеры согласовали 17 целей в области устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подразумевает объединение усилий, направленных на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт.

При поддержке компании Bakcell, в апреле 2018 года на ASAN Radio (100 FM) будут выпущены в эфир 5 радиопередач.