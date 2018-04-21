Один день из жизни аутиста – РЕПОРТАЖ

2018-04-21 08:39 | www.oxu.az | 3

Аутизм является общей проблемой развития, начинающейся в раннем возрасте и проявляющейся проблемами в сфере социальных отношений и общения.

На сегодня каждый из 88 детей в Азербайджане рождается аутистом.

Аутизмом страдает и 17-летний Расул. В два года родители поняли, что он отличается от сверстников и отвели его к врачу. На сегодняшний день, благодаря особой заботе и отношению, он сильно отличается от других аутистов.

Успехи Расула и тот факт, что он способен сам ухаживать за собой, дают его родителям надежду, что в будущем он сможет найти свое призвание.

Baku.TV подготовил репортаж об одном дне из жизни Расула: