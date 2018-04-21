Министры финансов России и США обсудили санкции

2018-04-21 08:39 | www.trend.az | 4

Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава минфина США Стивен Мнучин 20 апреля провели встречу и обсудили санкции на полях весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного Банка, передает ТАСС.



Об этом сообщила журналистам пресс-служба российского Минфина.

"Министр финансов России Антон Силуанов 20 апреля на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне встретился с главой минфина США Стивеном Мнучиным. В ходе встречи была обсуждена санкционная тематика", - сообщили в Минфине РФ.

Ранее пресс-служба американского министерства финансов сообщила о встрече глав министерств. По ее данным, встреча прошла по инициативе российской стороны.