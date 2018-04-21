Северная Корея отказалось от ядерных испытаний

2018-04-21 09:00 | www.oxu.az | 6

Северная Корея провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны, согласно решениям состоявшегося в пятницу в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Как передает Oxu.Az, материалы пленума переданы в субботу по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

По его данным, выступивший на пленуме председатель ТПК и Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что «новый стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию» партии.