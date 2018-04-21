Натали Портман отказалась от престижной награды Израиля

2018-04-21 09:07 | www.oxu.az | 6

Американская актриса израильского происхождения Натали Портман отказалась приехать в Израиль на вручение так называемой «Еврейской нобелевской премии» Genesis из-за «последних событий в еврейском государстве», в результате июньская церемония была отменена.

Как передает Oxu.Az об этом сообщается на сайте премии.

Представитель Портман сообщил организаторам, что «последние события в Израиле показались актрисе очень тревожными, и она не полагает удобным для себя участие в любых публичных мероприятиях в Израиле», а также что актриса «не может с чистой совестью принять участие в премии».

В связи с отказом Портман посетить Израиль организаторы объявили об отмене церемонии вручения премии, которая была запланирована на 28 июня 2018 года.

Ежегодная премия Genesis в размере одного миллиона долларов была учреждена в Израиле в 2012 году. Как сообщается на сайте премии, средства на финансирование проекта выделяет одна из крупнейших в мире благотворительных еврейских организаций — фонд Genesis. Премия присуждается евреям и выходцам из Израиля, получившим мировое признание за выдающиеся достижения в науке и искусстве, а также различных профессиональных областях.