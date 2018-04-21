Запланирован государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан

2018-04-21 09:00 | www.trend.az | 6

АШХАБАД/ Trend/ - Государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан начинается 23 апреля, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Предстоящий визит станет событием исторической значимости, поднимет на новый качественный уровень исконно братские отношения, основанные на вековых традициях добрососедства, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества, сказано в информации.

Ключевое значение имеет выгодное географическое положение государств в центре Азиатского континента.

Находясь на важнейшем перекрёстке торгово-экономических и транспортно-коммуникационных коридоров, Туркменистан и Узбекистан осуществляют скоординированное взаимодействие по развитию наиболее перспективных маршрутов по направлениям Восток-Запад и Север-Юг.

Туркменистан и Узбекистан совместно работают по вопросам рационального использования водно-энергетических ресурсов и защиты окружающей среды, сказано в информации.

Дипломатические отношения двух стран были установлены 7 февраля 1993 года.

За последние годы всё заметнее преобладание индустриальной составляющей в экспортно-импортных операциях между нашими государствами.

В частности, Туркменистан поставляет в соседнюю страну продукцию нефтехимии, текстильной промышленности, а также пищевой и перерабатывающей отраслей.

Узбекистан, в свою очередь, экспортирует в Туркменистан продукцию химической промышленности, строительные материалы, хозяйственные и электротовары, изделия из металла, оборудование и транспортные средства.