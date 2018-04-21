В Тбилиси пройдет Международный блокчейн-саммит

2018-04-21 09:18 | www.trend.az | 6

Первый международный саммит Black Sea Blockchain Summit, посвященный технологии блокчейн и криптовалютам, пройдет в Тбилиси 25 апреля, сообщает Новости-Грузия.

Саммит организует компания Spotcoin — это новая криптовалютная биржа, созданная командой из Грузии, которая в скором времени появится на рынке.

Как заявляют в Spotcoin, организаторы саммита хотят повысить понимание о значимости технологии блокчейн и цифровых валют, исследовать их “подрывные” эффекты и возможности, предоставить участникам площадку для создания новых проектов и установления партнерских отношений и возможностей для бизнеса в Черноморском регионе.