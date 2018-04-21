В Бакинском метро вводятся в эксплуатацию новые современные поезда

2018-04-21 09:27 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в бакинском метро вводятся в эксплуатацию новые поезда, сообщил Trend в субботу глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

"Уже установлено необходимое оборудование, проведены наладочные работы", - сказал Пашаев.

По его словам, каждый из поездов состоит из пяти вагонов. Они считаются вагонами четвертого поколения и имеют много преимуществ по сравнению с действующими.

Одной из особенностей является то, что в каждом вагоне имеется 16 USB-портов, посредством которых граждане смогут заряжать свои мобильные устройства.