В туркменской Авазе состоится международный форум в области транспорта и логистики

2018-04-21 09:53 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В национальной туристической зоне «Аваза» у Каспия состоится международный форум «Великий Шёлковый путь – путь к новым достижениям», сообщает в субботу телеканал "Алтын Асыр".

"Предметом обсуждения станут вопросы партнёрства в сферах транспорта и логистики, эффективного использования в этих целях потенциала портов", - говорится в репортаже телеканала.

В мероприятии примут участие руководители международных организаций, соответствующих государственных структур ряда стран, крупных зарубежных профильных компаний. Вопрос подготовки мероприятия обсуждался на заседании правительства.

"В современных условиях взаимодействие в транспортно-логистическом секторе выступает неотъемлемой составляющей устойчивого экономического роста в региональном и глобальном измерении", - приводятся в местных СМИ слова президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметим, что в регионе особое внимание уделяется развитию транзитной и логистической инфраструктуры по линии Восток-Запад и Север-Юг с выходом на европейские и ближневосточные рынки.

Важными звеньями сети транспортных коммуникаций призваны стать железные дороги Казахстан-Туркменистан-Иран и Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, автомобильные и железнодорожные мосты через реку Амударью, аэропорты в Ашхабаде и регионах, скоростные автомагистрали, международный морской порт города Туркменбаши.