Режим прекращения огня был нарушен 93 раза

2018-04-21 10:01 | www.apa.az | 4

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 93 раза.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджилы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилягарда, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.