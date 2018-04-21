Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Артура Раси-заде за деятельность на посту премьер-министра (версия 2)

2018-04-21 10:11 | www.trend.az | 9

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Артуру Раси-заде за деятельность на посту премьер-министра, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Президент Ильхам Алиев, отметив многолетнюю плодотворную деятельность Артура Раси-заде на высоких постах на государственной службе, подчеркнул его упорную работу на пути развития Азербайджана под руководством Гейдара Алиева и в советский период, и в годы независимости. Было отмечено, что Артур Раси-заде и под руководством главы государства Ильхама Алиева прилагал все усилия для дальнейшего укрепления нашей независимости и завоевания страной больших успехов.

Выразив признательность главе государства за высокую оценку его деятельности, Артур Раси-заде отметил, что в период президентства Ильхама Алиева, успешно продолжающего курс общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, наша страна добилась немыслимых успехов во всех направлениях социально-экономической сферы и завоевала большой авторитет на международной арене.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Артура Раси-заде за работу, проделанную на посту Премьер-министра.

Артур Раси-заде еще раз выразил признательность за заботу и внимание. Он пожелал Президенту Ильхаму Алиеву новых успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния и процветания нашего народа.

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