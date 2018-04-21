Трехлетняя девочка выстрелила в беременную мать

2018-04-21 10:25 | www.oxu.az | 8

В США трехлетняя девочка случайно выстрелила в свою мать, находящуюся на 7-м месяце беременности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ABC News, инцидент произошел в Мерривилле, штат Индиана.

Девочка с годовалым братом и родителями сидела в автомобиле на заднем сидении. Отец Мензо Бразиер, выходя из авто, чтобы зайти в магазин, оставил свой пистолет в салоне. Ребенок взял заряженный пистолет, после чего произвучал выстрел.

Пуля попала в правое плечо матери, которая сидела впереди.

К счастью, все обошлось, операция прошла успешно. А вот отцу девочки предъявлено обвинение в преступной халатности.

Али Мамедов

