Политолог рассказал о потенциале встречи Трамп-Путин

2018-04-21 10:40 | www.oxu.az | 6

Главные игроки мировой сцены превратились из конкурентов во врагов.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал азербайджанский политолог Тофиг Аббасов, комментируя возможность скорой встречи президентов России и США.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп хочет встретиться с Путиным. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Владимир Путин готов ко встрече с американским лидером.

По мнению эксперта, бесспорно, надобность такой встречи не вызывает сомнений.

«Если Путин согласится поехать в Америку, в чем я сомневаюсь, возможен спад градуса напряжения в двусторонних отношениях.

Однако, как показывает опыт последних лет взаимодействия Америки и России, они в ходе встреч на высшем уровне, рангом ниже всегда говорят одно, а делают противоположное в пику друг другу.

Прослеживается линия эскалации неприятия, и это ничего хорошего сообществу не сулит», - отметил Аббасов.

По его словам, проблема в том, что антагонизм, все выпукло дающий о себе знать в их отношениях, очень болезненно отзывается на мировых проблемах.

«Такое впечатление, что эти страны специально идут на конфронтацию, чтобы расширить границы мирового хаоса. Однако это очень чреватый тренд.

Очень даже может быть, что сильные нарочито идут на нагнетание напряженности, чтобы дожать визави.

Однако Америка в этом опасном деле больше усердствует, полагая, что за ней большая сила», - подчеркнул политолог.

Он отметил, что при желании и Москва может отрядить для боя свой резерв и в случае форс-мажора могут произойти необратимые процессы.

«Потому важно, чтобы лидеры этих стран почаще встречались. Контакт с диалогом могут сыграть добрую службу в долгожданной разрядке...», - подытожил эксперт.

Али Мамедов

www.oxu.az

Если Путин согласится поехать в Америку, в чем я сомневаюсь, возможен спад градуса напряжения в двусторонних отношениях