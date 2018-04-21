В ходе весенней сессии ПАСЕ будет обсуждено положение вынужденных переселенцев в Азербайджане

2018-04-21 11:40 | www.apa.az | 7

Председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов и группа депутатов будут находиться с визитом в Страсбурге с 21 по 29 апреля для участия в весенней сессии ПАСЕ.

Как сообщили АПА в Милли Меджлисе, в делегацию входят председатель Комитета ММ по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Эльшад Гасанов, Вюсал Гусейнов и Сабир Гаджиев.

В рамках сессии будет заслушан отчет Бюро Ассамблеи и Постоянного комитета о проделанной работе, будет проведен обмен мнениями о Парижском соглашении по климату, статусе журналистов в Европе, будут обсуждены роль Совета Европы в Ливии, обязательства в отношении прав человека в контексте гибридной войны, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью в Европе, интеграция детей-мигрантов и обязательное образование.

В ходе сессии будет заслушан доклад о правах и гуманитарных потребностях вынужденных переселенцев в Европе. Кроме того, будет обсуждено положение вынужденных переселенцев в Азербайджане.