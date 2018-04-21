В Баку в ДТП погибли 2 человека

2018-04-21 11:47 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 21 апреля около 01:00 на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района грузовой автомобиль марки «Renault», за рулем которого находился гражданин Грузии Тариель Какабидзе, столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ-2106», которым управлял житель Баку Эльдар Алиев.

Э.Алиев и пассажир «ВАЗ-2106», житель столицы Парвиз Мамедов были госпитализированы, однако несмотря на усилия врачей спасти их не удалось.

По факту в Управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.