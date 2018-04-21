Украина признала невозможность вернуть Крым

2018-04-21 11:03 | www.oxu.az | 6

На сегодня Украина не в состоянии вернуть Крым.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он добавил, что в настоящее время Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями.

Также, по мнению Туки, Крым и Донбасс в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Российская Федерация за свои действия «понесет ответственность».

Заместитель министра заявил, что его ведомство накапливает свидетельства «незаконной» добычи ресурсов, в том числе рыбы и песка, на территории Крыма.