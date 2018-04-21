В Мексике украли Кубок УЕФА

2018-04-21 11:15 | www.oxu.az | 5

Привезенный для показа в Мексику Кубок УЕФА украли неизвестные.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian, вскоре трофей был обнаружен в городе Гуанахуато.

Отмечается, что Кубок Лиги Европы УЕФА был похищен из машины, которая перевозила его после мероприятия в городе Леон. Сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато нашли и вернули украденное. Подробности случившегося не раскрываются.

В 1966 году Кубок мира был украден в Англии. Позже организаторы Мундиаля получили письмо требованиями выкупа - 15 тысяч фунтов стерлингов. По подозрению в краже задержали почтового работника, однако он утверждал, что не знает, где находится Кубок. Трофей нашел пес по кличке Пикклз во время прогулки по парку с хозяином. За это псу разрешили присутствовать на матчах Кубка мира.