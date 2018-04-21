Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-04-21 10:39 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
9 апреля
|
1,7
|
16 апреля
|
1,7
|
10 апреля
|
1,7
|
17 апреля
|
1,7
|
11 апреля
|
-
|
18 апреля
|
1,7
|
12 апреля
|
1,7
|
19 апреля
|
1,7
|
13 апреля
|
1,7
|
20 апреля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0017 маната (0,08 процента). Средневзвешенный курс составил 2,1016 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
9 апреля
|
2,087
|
16 апреля
|
2,0964
|
10 апреля
|
2,0938
|
17 апреля
|
2,1051
|
11 апреля
|
-
|
18 апреля
|
2,1041
|
12 апреля
|
2,1009
|
19 апреля
|
2,1043
|
13 апреля
|
2,0958
|
20 апреля
|
2,0981
|
Средний курс за неделю
|
2,094375
|
Средний курс за неделю
|
2,1016
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе снизился на 0,001 маната (3,72 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02762 маната за один рубль.