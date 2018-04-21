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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-04-21 10:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

9 апреля

1,7

16 апреля

1,7

10 апреля

1,7

17 апреля

1,7

11 апреля

-

18 апреля

1,7

12 апреля

1,7

19 апреля

1,7

13 апреля

1,7

20 апреля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0017 маната (0,08 процента). Средневзвешенный курс составил 2,1016 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

9 апреля

2,087

16 апреля

2,0964

10 апреля

2,0938

17 апреля

2,1051

11 апреля

-

18 апреля

2,1041

12 апреля

2,1009

19 апреля

2,1043

13 апреля

2,0958

20 апреля

2,0981

Средний курс за неделю

2,094375

Средний курс за неделю

2,1016

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе снизился на 0,001 маната (3,72 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02762 маната за один рубль.

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