Новым премьер-министром Азербайджана стал Новруз Мамедов - ОБНОВЛЕНО

2018-04-21 12:33 | www.apa.az | 6

Председатель Комитета Милли Меджлиса по международным связям и межпарламентским отношениям Самед Сеидов рассказал о деятельности Новруза Мамедова: «Он самый надежный и скромный чиновник. Он – пример для чиновников Азербайджана».

Заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутат Сиявуш Новрузов также высоко оценил кандидатуру Новруза Мамедова. Он назвал его идеальным кандидатом, членом Политсовета ПЕА. Одновременно с этим депутат предложил выразить от имени Милли Меджлиса благодарность бывшему премьер-министру Артуру Раси-заде.

Депутат призвал проголосовать за своего коллегу Новруза Мамедова.

В конце предложение президента было поставлено на голосование и принято.

Таким образом, Новруз Мамедов был утвержден ММ на должность премьер-министра Азербайджана.

***

12:22

Новым премьер-министром Азербайджана стал Новруз Мамедов.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на должность премьер-министра была утверждена кандидатура Новруза Мамедова.