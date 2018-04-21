Новым премьер-министром Азербайджана стал Новруз Мамедов - ОБНОВЛЕНО

2018-04-21 12:33 | www.apa.az | 6
Председатель Комитета Милли Меджлиса по международным связям и межпарламентским отношениям Самед Сеидов рассказал о деятельности Новруза Мамедова: «Он самый надежный и скромный чиновник. Он – пример для чиновников Азербайджана».
Заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутат Сиявуш Новрузов также высоко оценил кандидатуру Новруза Мамедова. Он назвал его идеальным кандидатом, членом Политсовета ПЕА. Одновременно с этим депутат предложил выразить от имени Милли Меджлиса благодарность бывшему премьер-министру Артуру Раси-заде.
Депутат призвал проголосовать за своего коллегу Новруза Мамедова.
В конце предложение президента было поставлено на голосование и принято.
Таким образом, Новруз Мамедов был утвержден ММ на должность премьер-министра Азербайджана.
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12:22
Новым премьер-министром Азербайджана стал Новруз Мамедов.
Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на должность премьер-министра была утверждена кандидатура Новруза Мамедова.