Новый премьер-министр Азербайджана: «До сегодняшнего дня я любил говорить, после этого надо работать больше»

2018-04-21 12:41 | www.apa.az | 4

«До сегодняшнего дня я любил говорить. Видно, что после этого надо перейти в другую сферу, надо работать больше».

Как сообщает АПА, об этом после утверждения его кандидатуры в Милли Меджлисе сказал новый премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Премьер-министр отметил, что Азербайджан сегодня в мире – государство, занимающее свое особое место: «Мы все вместе продолжим служить этому государству с большей верой. Мы продолжим идти путем общенационального лидера Гейдара Алиева с еще большей уверенностью».

Н.Мамедов выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за высокое доверие ему и Милли Меджлису за утверждение его кандидатуры.