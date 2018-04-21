Парламент утвердил нового премьер-министра страны - ОБНОВЛЕНО

2018-04-21 12:27 | www.oxu.az | 6

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в субботу утвердил представленную главой государства кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьер-министра страны.

Как передает Oxu.Az, кандидатура была поддержана единогласно. За проголосовали 113 депутатов, 0 - против, 0 - воздержавшихся.

12:03

Началось внеочередное заседание Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, спикер парламента Октай Асадов объявил заседание открытым.

На заседании обсуждается выдвинутая президентом страны кандидатура помощника президента по вопросам внешней политики - заведующего отделом Новруза Мамедова на пост премьер-министра республики.

О выдвижении главой государства кандидатуры Новруза Мамедова заявил Октай Асадов.