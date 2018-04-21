Новый премьер-министр Азербайджана, кто он? - ДОСЬЕ

2018-04-21 12:37 | www.oxu.az | 7
Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в субботу утвердил представленную главой государства кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьер-министра страны.
Oxu.Az представляет биографию нового премьер-министра страны.
Новруз Исмайыл оглы Мамедов родился 15 марта 1947 года в селе Шихмахмуд Бабекского района, Нахчыванская АР.
Свою карьеру начал в 1970-х годах в Азербайджанском педагогическом институте языков.
В 1978 году был в командировке в Алжире, работал военным переводчиком.
1981 - 1997 годах работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, деканом в Азербайджанском педагогическом институте иностранных языков.
С 1997 года работает заведующим отдела внешних связей Администрации Президента Азербайджанской Республики.
В 2012 году назначен заместителем руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики.
В 2017 году назначен помощником президента по вопросам внешней политики – заведующим отделом.
Владеет пятью иностранными языками - французским, немецким, английским, русским, турецким.
Женат, имеет трех детей.
Напомним, что ранее в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Артуру Расизаде за егомноголетнюю плодотворную деятельность на высоких постах на государственной службе.